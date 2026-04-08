Anthropic ha deciso di sospendere temporaneamente la distribuzione del suo modello più avanzato, citando come motivo la necessità di affrontare questioni di sicurezza informatica. La società ha annunciato di aver individuato alcune vulnerabilità e di aver scelto di intervenire prima di rendere disponibile il prodotto sul mercato. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza specificare i dettagli tecnici o i tempi previsti per la ripresa.

L’azienda di Dario Amodei, che fa dell’etica il suo punto di forza, ha bloccato la messa in commercio del suo modello più avanzato, Claude Mythos Preview. Ci si è accorti infatti che la sua capacità di rilevare le vulnerabilità dei sistemi potrebbe facilitare gli hackeraggi. Per questo verrà messo a disposizione solo di un consorzio di Big Tech, almeno per ora A bloccare e rinviare la messa in commercio del modello più avanzato di Anthropic è Anthropic stesso. Gli sviluppatori della startup si sono infatti accorti durante i test che Claude Mythos Preview era troppo potente. Il modello è in grado di rilevare vulnerabilità informatiche “zero-day”, e quindi immediatamente sfruttabili. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anthropic pone l’accento sulla cybersicurezza. E va a caccia di vulnerabilità

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