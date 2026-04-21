Tra Washington e Teheran il rapporto si sta deteriorando, con segnali di tensione crescente. Le tensioni tra le due parti sembrano intensificarsi senza che siano stati risolti i problemi di fondo. Le crisi attuali continuano a dominare gli aggiornamenti quotidiani, senza apparenti passi concreti verso una soluzione. In questo scenario, il livello di risposta e di gestione delle criticità rappresenta un metro per valutare la capacità di affrontare sfide complesse a livello internazionale.

. E noi continuiamo a rincorrere le crisi invece di anticiparle C’è un momento, nella politica internazionale, in cui la cronaca smette di essere cronaca e diventa un test di maturità collettiva. I colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad – l’ennesimo tentativo di evitare che la tregua in Medio Oriente si dissolva nel nulla – appartengono esattamente a questa categoria. Non è solo diplomazia: è la misura di quanto il mondo sia ancora capace di fermarsi un passo prima del baratro. Washington arriva al tavolo con l’urgenza di chi sa di aver già perso troppo tempo. Le parole di Trump – “senza un accordo sarà lungo e difficoltoso recuperare l’uranio iraniano” – non sono solo una minaccia, ma la fotografia di una strategia che si regge su pressioni e calcoli militari.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Tra Washington e Teheran il tempo è scaduto

EU lawmaker to Iran's regime: “Your time is up” | Eye for Iran | EP 92 |

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