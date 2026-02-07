Paupisi tempo scaduto | al via il Carnevale Paupisano tra armonia divertimento e tradizione

Paupisi dà il via al Carnevale 2026. Dopo settimane di preparativi, oggi la festa prende ufficialmente il via tra musica, maschere e tanta allegria. La comunità si riunisce per celebrare le tradizioni e divertirsi insieme, segnando un momento di grande entusiasmo per tutti gli abitanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Paupisi è pronta a vivere uno dei momenti più coinvolgenti dell’anno. Con la fine del conto alla rovescia, prende ufficialmente il via il Carnevale Paupisano 2026, una manifestazione che celebra l’allegria, la condivisione attraverso musica, maschere, spettacoli e gastronomia. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Paupisi APS, con il patrocinio del Comune di Paupisi e dell’UNPLI Benevento, e si propone come un’occasione di festa aperta a tutta la comunità, capace di unire generazioni diverse in un clima di armonia e sano divertimento. Il programma prevede un doppio appuntamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Il Carnevale Paupisano 2026 si svolgerà in due giornate all'insegna della musica, dei colori e del divertimento.

