Washington non perde tempo con Teheran | vuole negoziare ora

Washington accelera i tempi e chiede un incontro con l’Iran senza perdere altro tempo. La Repubblica islamica, però, insiste nel voler imporre le proprie condizioni. La tensione tra i due Paesi cresce, mentre si aspettano sviluppi su come si svolgeranno i prossimi passi.

Gli americani sono insofferenti, l’ambiguità degli iraniani non è più ammessa. Teheran vuole dettare le condizioni dell'accordo ma non è nella posizione di farlo. Dall'amministrazione americana un messaggio chiaro: o si negozia o si fa la guerra Nella Londra corbiniana si tifa ayatollah. “Ditelo chiaro e forte, Khamenei ci rendi orgogliosi” Il sogno di un Iran libero per la scrittrice vissuta in esilio. Intervista a Lila Azam Zanganeh La Repubblica islamica dell’Iran pretende di dettare le condizioni per l’incontro con gli americani. Vuole spostare il vertice dalla Turchia all’Oman. Vuole decidere di cosa parlare: soltanto del nucleare e non ammette colloqui sul programma missilistico, il finanziamento dei gruppi armati in giro per il medio oriente e la repressione interna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che l'Iran desidera avviare negoziati e che una riunione è attualmente in fase di preparazione.

