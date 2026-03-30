Viaggi cibo e cultura | boom del turismo Dop nel 2025 Toscana ai vertici della classifica nazionale

Nel 2025 si registra un aumento significativo del turismo Dop in Italia, con la Toscana che si posiziona ai vertici della classifica nazionale. La regione si distingue per la forte connessione tra le sue eccellenze agroalimentari e l’offerta turistica, contribuendo a rafforzare il settore dell’accoglienza nel paese. Viaggi, cibo e cultura continuano a essere gli elementi principali di questa crescita.

Il connubio tra le eccellenze agroalimentari e la scoperta del territorio si conferma una delle leve più potenti per l’economia dell’accoglienza in Italia, e la Toscana recita un ruolo da assoluta protagonista in questo scenario. A certificarlo è la fotografia scattata dal secondo Rapporto Turismo DOP, un’indagine approfondita curata dalla Fondazione Qualivita in sinergia con Origin Italia e con il supporto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Toscana al vertice: i segreti del successo. Analizzando i dati relativi al 2025, il report evidenzia un trend in forte espansione che coinvolge 16 regioni su 20. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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