Giorno della Memoria 2026 - Raccontare la Shoah | Tra testimonianze e Memoria Scritta

Il 27 gennaio, alle 12, nella Biblioteca Universitaria di Napoli, si terrà l’inaugurazione della mostra “Raccontare la Shoah: Tra testimonianze e Memoria Scritta”. L’evento si svolge nella Sala Mostre di via Giovanni Paladino 39 e raccoglie testimonianze di sopravvissuti e documenti scritti sulla Shoah. La giornata sarà un’occasione per ricordare e riflettere sulle atrocità del passato, attraverso le voci di chi le ha vissute e le immagini che raccontano quegli anni.

Approfondimenti su Giorno Della Memoria2026 Frosinone, "Giorno della Memoria: Testimonianze della Shoah" a Palazzo Munari In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Frosinone organizza l'evento "Testimonianze della Shoah" il 27 gennaio alle 15, presso la Sala Consiliare di Palazzo Munari. Giorno della Memoria, Firenze ricorda le vittime della Shoah. "La memoria deve parlare al presente e al futuro" \ FOTO La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento. Ultime notizie su Giorno Della Memoria2026 Argomenti discussi: Giorno della memoria 2026; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Educare al ricordo: Giorno della Memoria 2026; 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA. Giorno della Memoria 2026: i film più belli e commoventi sulla Shoah in televisione e oggi nei cinemaAnche quest'anno l'offerta nei palinsesti è ricchissima di film d'autori, grandi classici e documentari. In sala invece il commovente film francese La stanza di Mariana ... iodonna.it Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l'antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it 27 gennaio Filastrocca della memoria per ricordare una brutta storia scritta con inchiostro infausto: la pagina nera dell'Olocausto. Un uomo folle prese il dominio e calò la scure dello sterminio. Uomini, donne, vecchi, bambini bruciarono in fretta come cerini.

