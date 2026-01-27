Memoria come dovere | il Convitto Nazionale celebra il Giorno della Memoria tra storia musica e impegno civile

Questa mattina, alla Rotonda del Convitto Nazionale, si è svolta una cerimonia per il Giorno della Memoria. Gli studenti e gli insegnanti si sono riuniti per ricordare le vittime dell’Olocausto attraverso musica, testimonianze e momenti di riflessione. Il tempo si è fermato per qualche istante, permettendo a tutti di ascoltare e condividere un messaggio di memoria e impegno civile.

Nella Rotonda del Convitto Nazionale, questa mattina, il tempo ha smesso per un istante di scorrere come abitudine e si è fatto ascolto. Gli studenti delle classi III A e V A del Liceo Classico hanno assunto il volto serio e fragile degli uomini e delle donne di memoria, rispondendo all’invito.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Convitto Nazionale

Il Comune di Ortona ricorda il Giorno della Memoria con un incontro pubblico intitolato “La lezione della storia”, che si terrà martedì 27 gennaio alle ore 10 nella sala Eden.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Convitto Nazionale

Argomenti discussi: Il dovere della memoria è sempre più urgente; Fare memoria: un dovere dell’uomo - In Terris; Giorno memoria. Ricordare un dovere di ognuno di noi e un monito contro ritorno antisemitismo; Il Giorno della Memoria : Abbiamo il dovere di ricordare tra storia, coscienza e dialogo.

Giorno della Memoria, Savino: Custodire il ricordo è un dovere moraleIn occasione del Giorno della Memoria, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino ha richiamato l’importanza del ricordo della Shoah come fondamento morale e ... triestecafe.it

Il dovere della memoria: Ricordare significa riaffermare i principi della nostra democraziaEmozione e partecipazione hanno caratterizzato questa mattina la cerimonia svoltasi presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, nel corso della quale sono state consegnate sette Medag ... irpinianews.it

Il Convitto Nazionale di Avellino lancia la Radio Web “La voce del Convitto” Sabato 24 gennaio, in occasione dell’ultimo Open Day dell’anno scolastico, il Convitto Nazionale di Avellino ha inaugurato ufficialmente la propria Radio Web, “La voce del Convitto”, - facebook.com facebook