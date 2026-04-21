Tra guerra ed editoria | Tommaso Panozzo presenta La mia vita Storia di un uomo il diario di Umberto Panozzo

È stato pubblicato il diario di un uomo, scritto nel corso di diversi anni e ora reso pubblico. Il testo contiene riflessioni e ricordi legati a vicende personali e al periodo storico attraversato. La pubblicazione si inserisce in un momento di attenzione verso le testimonianze dirette di chi ha vissuto eventi difficili. La presentazione del libro ha coinvolto il figlio dell’autore, che ha curato l’opera e ne ha illustrato i contenuti.