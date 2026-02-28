L'attrice protagonista di Emily in Paris ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza con i disturbi alimentari, descrivendola come una delle prove più difficili e intense della sua vita. In un’intervista, ha spiegato che aprirsi su questo tema le ha richiesto grande coraggio, ma le ha anche regalato un senso di gratificazione. Presto interpreterà Audrey Hepburn al cinema.

L’attrice, figlia di Phil Collins e neo-mamma (di Tove Jane, nata via gestazione per altri proprio a gennaio 2025), aveva già trattato l’argomento nel film **To the bone **di Netflix, e ora torna a parlarne mostrando il suo supporto a NEDA (Associazione Nazionale sui Disturbi Alimentari). In un lungo messaggio ha scritto: «In quanto persona che ha combattuto con un disturbo alimentare – ha raccontato in una delle stories – mi sono sempre battuta per la sensibilizzazione e la comprensione dei disturbi alimentari così che nessuno debba lottare in silenzio o nella vergogna. La guarigione è diversa per ciascuno ed è un percorso in divenire». Grazie all’aiuto di organizzazioni come NEDA, aggiunge, e di progetti come quello del lungometraggio «ho imparato a interagire con chi ha avuto esperienze simili e a condividere, sentendomi meno sola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lily Collins torna a parla dei suoi disturbi alimentari: «Aprirmi sulla mia storia di disordini alimentari sono state tra le esperienze più spaventose eppure gratificanti della mia vita»

