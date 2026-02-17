La storia di Salvatore Crocicchia e del suo diario di guerra ritrovato in un baule dopo 80 anni

Salvatore Crocicchia ha ritrovato il suo diario di guerra, nascosto in un baule per più di ottant'anni, perché un insegnante l’ha scoperto nel ripostiglio di una scuola abbandonata. La scoperta ha portato alla luce pagine piene di ricordi, testimoni di un’epoca passata. Quel diario racconta episodi della sua vita durante il conflitto, scritti con cura tra le righe ingiallite dal tempo. La scuola di paese ha deciso di esporre il documento, così che gli studenti possano scoprire un pezzo di storia locale.

Dalla prigionia nei lager nazisti alla scoperta del manoscritto avvenuta per caso grazie a un compito in classe: il soldato di Capranica commuove gli studenti del liceo Santa Rosa Una storia rimasta chiusa in un baule per oltre ottant'anni è tornata alla luce tra i banchi di scuola. Protagonista è Salvatore Crocicchia, un uomo di Capranica catturato dai tedeschi a Bologna il 9 settembre 1943 e deportato nei campi di prigionia. Per tutta la vita Crocicchia ha scelto il silenzio, preferendo il lavoro e il sacrificio alla narrazione di quegli anni drammatici, lasciando ai figli solo il mistero di quel contenitore mai aperto in casa.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Tra arte e storia, l'opera di Giuseppe Avanzi torna alla Certosa dopo 80 anni: quando vederlaDopo più di 80 anni, la grande tela di Giuseppe Avanzi torna nella chiesa di San Cristoforo alla Certosa. Wyler Vetta celebra gli 80 anni di storia del mito MV Augusta Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Chi l'ha visto, le anticipazioni di oggi (11 febbraio): il caso di Salvatore Del Campo e la storia di Greta Spreafico; Viterbo, al Liceo Santa Rosa viene raccontata la storia di Salvatore Crocicchia; Trasportiamo persone, non sacchi di patate: i trent’anni in ambulanza di Salvatore Turi Agostino; Dalla Sicilia all’Europa e oltre. Sui percorsi geoletterari di Salvatore Quasimodo. Vince la storia di don Salvatore con la preghiera che Dio ci ripensiIl tema proposto con più insistenza negli ultimi giorni dall'informazione ecclesiale digitale è e resta quello del sangue sparso in nome o a causa della fede propria e altrui, anche a motivo delle ... avvenire.it La storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatraleLa storia di Salvatore Carnevale e la sua lotta per i diritti dei lavoratori al centro di una pièce teatrale La storia del sindacalista ucciso dalla mafia in uno spettacolo prodotto da Materiali ... lanazione.it