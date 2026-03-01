Chiude il Sant’Anna 1907 | Como perde uno dei suoi ristoranti storici dopo oltre un secolo

A Como, il ristorante Sant’Anna 1907 ha chiuso definitivamente le sue porte dopo oltre un secolo di attività. Situato in via Turati di fronte all’ex ospedale Sant’Anna, questo locale rappresentava un punto di riferimento storico per la città. La chiusura segna la fine di un’epoca per uno dei ristoranti più longevi e conosciuti di Como.

Como dice addio a uno dei suoi ristoranti più storici. Il Sant’Anna 1907, locale di via Turati affacciato davanti all’ex ospedale Sant’Anna, ha chiuso definitivamente.Da mesi la saracinesca era abbassata. All’inizio si era parlato di una sospensione temporanea dell’attività, mentre si cercava un. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: A Milano chiude uno dei ristoranti vegani di Hamilton

Leggi anche: Germanedo saluta l'Alimentari Previtali: chiude dopo oltre un secolo lo storico negozio di famiglia

Approfondimenti e contenuti su Sant Anna.

Temi più discussi: Volley A2/F, Akademia Sant’Anna sconfitta 3-1 da Padova nella Pool Promozione; Aerei e treni, il mese di febbraio si chiude con due scioperi; Morto a 4 anni per leucemia, i genitori donano al Sant'Anna in suo ricordo una macchina salvavita; Discoteca sfora la capienza massima, arrivano i carabinieri e la fanno chiudere: due denunce.

Chiude il Sant’Anna 1907: Como perde uno dei suoi ristoranti storici dopo oltre un secoloAperto nel 1907 in via Turati, davanti all’ex ospedale Sant’Anna, nel tempo aveva ospitato anche personaggi celebri come Bettino Craxi, Claudio Baglioni e Ottavio Missoni ... quicomo.it

Chiuso il Sant’Anna: Como perde un ristorante storicoSaracinesca abbassata da mesi. Ora la conferma del titolare: «Costi di gestione e del personale troppo elevati» ... laprovinciadicomo.it

C’è “Ricordanze”, nel porticato della chiesa di Sant’Anna. Sabato 28 febbraio alle 17 l'inaugurazione Approfondisci da qui https://www.oratorioalbino.it/2026/02/28/ricordanze/ - facebook.com facebook