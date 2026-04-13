Vecchia e Nuova Creazione a Urgnano concerto in prima assoluta pensato per l’organo Serassi

Venerdì 17 aprile alle 20.45 si terrà a Urgnano un concerto nell’ambito della rassegna “Tra cielo e terra”, giunto alla sua edizione 2026. L’evento, organizzato dalla parrocchia locale, presenterà in prima assoluta un programma intitolato “Vecchia e Nuova Creazione” e sarà dedicato all’organo Serassi. L’appuntamento sarà il secondo di tre concerti programmati nell’arco della stagione.

La Parrocchia di Urgnano propone per venerdì 17 aprile (con inizio alle 20.45) il secondo dei tre concerti che formano l’edizione 2026 della rassegna “Tra cielo e terra. L’organo secondo Serassi”, affidata alla direzione artistica di Alessandro Bottelli e nata per valorizzare il grandioso manufatto costruito da Giuseppe II Serassi nel 1798, s ottoposto ad un accurato restauro da parte della ditta Francesco Zanin di Codroipo tra il 2010 e il 2013. Si tratta di un poderoso strumento a due tastiere, dalle caratteristiche inedite per l’epoca in cui fu realizzato, collocato in cantoria. In una posizione sospesa, dunque, a metà strada tra il cielo e la terra, quasi a voler figurare il raccordo tangibile, reale, tra la dimensione divina e quella terrena.🔗 Leggi su Bergamonews.it Bicentenario dell’organo Serassi: a Feletto un viaggio tra i maestriIl Comune di Feletto festeggia i duecento anni dell’organo Serassi con un concerto speciale che si terrà sabato 11 aprile 2026, alle ore 21, presso... Leggi anche: A Urgnano concerto-preghiera dell’organista Ilario Tiraboschi