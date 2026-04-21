Il gioco della Dodicesima Notte al Museo Archeologico. Oggi, alle 10.30, al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, il Conservatorio di Ferrara mette in scena ’Il gioco della Dodicesima Notte, Amori, travestimenti e follie’, spettacolo musicale ispirato all’opera Twelfth Night di William Shakespeare. Lo spettacolo, prodotto dal Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara è rivolto alle scuole nell’ambito del progetto Shakespeare. I testi. Le Scene, che coinvolge i licei, l’Università di Ferrara ed il Conservatorio Girolamo Frescobaldi. Liberamente ispirato alla commedia Twelfth Night di William Shakespeare, questo spettacolo musicale costruisce un raffinato percorso sonoro tra Rinascimento e primo Barocco, evocando le atmosfere sospese, malinconiche e al tempo stesso festose dell’Illiria shakespeariana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra amori, travestimenti e follie. É il gioco della Dodicesima Notte

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Argomenti più discussi: Il Gioco della Dodicesima Notte: Amori travestimenti e follie ispirata a Twelfth Night di W. Shakespeare; Tra amori, travestimenti e follie. É il gioco della Dodicesima Notte; LA DODICESIMA NOTTE, Applauso Festival 2026.

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