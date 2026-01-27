Al Circolo La Pace lo spettacolo Che sapore ha la letteratura? Amori follie e forchette

L'Aperitivo Letterario al Circolo La Pace di San Giusto invita a esplorare il rapporto tra letteratura, amore, follia e cucina, offrendo un'occasione di confronto e approfondimento culturale. L'evento si svolge lunedì 2 febbraio alle 18:00 e rappresenta un'opportunità per scoprire come i temi letterari si intreccino con aspetti quotidiani e sensoriali.

Il Centro d'Arte Modigliani vi aspetta per l' Aperitivo Letterario, che si svolgerà lunedì 02 febbraio alle ore 18:00 co il Circolo La Pace di San Giusto, con un originale ed interessante argomento: Che sapore ha la letteratura? Amori, follie e forchetteUn calice in mano, una storia sul.

