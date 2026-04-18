Cloris Brosca, attrice nota per aver interpretato il personaggio de “La Zingara”, ha raccontato di aver vissuto momenti difficili legati al successo. Ricorda un episodio in cui un suo fan la ha aggredita, definendolo come un gesto che ha avuto il sapore di una cattura. La sua carriera è stata segnata da premonizioni e follie, che hanno influenzato il suo percorso professionale e personale.

Il successo può essere una spinta potente per la carriera di un artista, ma quando si lega ad un personaggio fortemente iconico rischia di diventare una gabbia. È quello che emerge dal racconto di Cloris Brosca, che in una lunga intervista a Fanpage ha ripercorso il suo rapporto con la Zingara di Luna Park, ruolo che l’ha resa popolarissima negli anni ’90 ma che ha finito per invadere anche la sua vita privata e professionale. Brosca non ha mai odiato quel personaggio, ma ha ammesso che il suo successo fu travolgente, quasi ingestibile. Curiosamente, tutto le era stato in qualche modo predetto: alla vigilia del provino, la compagna di un collega attore le lesse le carte e le parlò di un periodo molto felice in arrivo, seguito da una fase senza difficoltà.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Cloris Brosca e il successo della Zingara, tra premonizioni e follie: “Un fan mi catturò come un animale”

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