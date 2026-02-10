Le aziende devono aiutare nella ristrutturazione

Le case vuote in città aumentano, ma pochi proprietari decidono di ristrutturarle. La maggior parte non ha i soldi per intervenire, anche se ci sono immobili che potrebbero tornare a vivere. La situazione resta difficile: senza un aiuto concreto, molte case rimangono inutilizzate e il problema si aggrava.

Troppe case case sfitte e inutilizzate, spesso perchè non idonee a ospitare qualcuno. Non c'è una specifica volontà da parte dei proprietari ma una difficoltà economica nel procedere a interventi di riqualificazione e ristrutturazione. L'idea di Franco Bravo, segretario generale regionale del Sunia guarda alle grandi aziende cittadine. "Hanno bisogno di personale per tenere alta la produzione – spiega – ma da qualche parte i dipendenti devono andare a abitare. Potrebbero quindi essere le stesse aziende a stringere accordi con i proprietari delle abitazioni per provvedere sistemarle e poi gestirne l'utilizzo".

