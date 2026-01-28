Tpl Gibelli Asstra | Settore in evoluzione riorganizzare aziende per intercettare complessità

Il trasporto pubblico locale sta attraversando un cambiamento molto forte. Gibelli di Asstra dice che il settore si sta evolvendo rapidamente e le aziende devono riorganizzarsi per affrontare questa complessità. La tecnologia e lo sharing stanno portando a una fusione tra privato e pubblico, cambiando le regole del gioco.

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - Il trasporto pubblico locale sta vivendo un "cambiamento epocale" che ne ridefinisce le categorie storiche, con un'ibridazione tra privato e pubblico trainata da tecnologia e sharing. Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Asstra, aprendo il 6° Seminario nazionale su Autobus e Filobus al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "A 10 anni, la distinzione netta tra trasporto privato e pubblico esisterà ancora nelle categorie di oggi?", si è chiesto, citando sperimentazioni mondiali che spingono verso l'uso collettivo condiviso. Peraltro - ha aggiunto Gibelli - smart working e turismo "hanno spostato i momenti di maggior affluenza del Tpl dai giorni feriali ai weekend", con aziende che sottraggono corse festive per mancanza di personale pre-Covid. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Trasporto Pubblico Locale rappresenta un settore che favorisce l’indipendenza e l’emancipazione delle donne, offrendo opportunità di autonomia sia per chi utilizza i mezzi per motivi di studio e lavoro, sia per chi cerca di affermarsi nel mondo occupazionale.

