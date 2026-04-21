Tour of the Alps | Tommaso Dati batte Pidcock nella volata di Innsbruck

Nella prima tappa del Tour of the Alps 2026, una frazione di 144,3 chilometri con partenza e arrivo a Innsbruck, Tommaso Dati ha vinto la volata finale. Il corridore del team UKYO ha superato nella corsa di velocità Tom Pidcock e Florian Stork. La gara si è conclusa con questa vittoria, segnando l’inizio della competizione.

Tommaso Dati trionfa nella tappa inaugurale del Tour of the Alps 2026. Il corridore del team UKYO ha vinto la volata di Innsbruck, battendo Tom Pidcock e Florian Stork dopo una frazione di 144,3 chilometri. Il successo di Dati tra i grandi nomi del ciclismo. Innsbruck fa da cornice alla prima vittoria stagionale di Tommaso Dati nel contesto del Tour of the Alps. Il ventitreenne di Camaiore ha dominato il gruppo finale, conquistando il suo secondo successo da professionista. Questo traguardo arriva dopo quanto ottenuto all’inizio dell’anno durante la terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Nella contesa per la linea del traguardo, il britannico Tom Pidcock, con il team Pinarello Q36.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tour of the Alps: Tommaso Dati batte Pidcock nella volata di Innsbruck Notizie correlate Tour of the Alps, a Innsbruck vince Dati. Battuto PidcockSuccesso di Tommaso Dati nella prima tappa del Tour of the Alps, 144,3 km con partenza e arrivo a Innsbruck, in Austria. Leggi anche: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Innsbruck-Innsbruck: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà una volata ad aprire? Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; Il #TotA si apre con una sorpresa: a Innsbruck la favola di Tommaso Dati; Tommaso Dati ci prende gusto e vince la prima tappa del Tour of the Alps 2026 davanti a Pidcock!; Tour of the Alps: la prima è di Dati che in volata stronca Pidcock. Tommaso Dati vince la prima tappa del Tour of the Alps 2026Tommaso Dati (Team UKYO) ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps 2026 di 144,3 Km da Innsbruck a Innsbruck. Alle sue spalle si sono classificati Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) ed Florian Stork (Tu ... tuttosport.com tour of the alpsTommaso Dati ha conquistato la prima tappa del Tour of the Alps, 144 km con partenza e arrivo a Innsbruck. Il toscano del Team UKYO si è imposto allo sprint precedendo il britannico Tom Pidcock e ... sport.sky.it Tommaso Dati trionfa al Tour of the Alps. Il corridore del team UKYO batte in volata un grande Tom Pidcock e sul traguardo di Innsbruck si regala la vittoria più bella della sua carriera, la seconda da professionista. Per il 23enne di Camaiore la soddisfazione di - facebook.com facebook Tommaso Dati si aggiudica la prima tappa del Tour of the Alps. Dopo una frazione veloce il 23enne vince la volata a Innsbruck #ANSA x.com