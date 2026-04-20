Tour of the Alps a Innsbruck vince Dati Battuto Pidcock

Nella prima tappa del Tour of the Alps, la competizione si è conclusa con la vittoria di un ciclista toscano, che aveva già trionfato alla Coppi e Bartali. La gara si è svolta a Innsbruck, dove il corridore ha superato il britannico che era tra i favoriti. La corsa proseguirà martedì con il prossimo traguardo, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Successo di Tommaso Dati nella prima tappa del Tour of the Alps, 144,3 km con partenza e arrivo a Innsbruck, in Austria. Dati, 23enne toscano del team Ukyo, ha battuto in volata Tom Pidcock, il britannico della Pinarello-Q36.5 secondo alla Sanremo (e primo alla Milano-Torino), che rientrava dopo la caduta alla Volta Catalunya. Terzo il tedesco Stork, della Tudor, poi Bessega e Iacomoni. In gruppo Pellizzari, 33°. Dati, quest’anno già a segno alla Settimana Coppi e Bartali, è anche il primo leader della corsa dell’Euregio che prosegue martedì con la seconda delle cinque tappe, da Telfs a Val Martello.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour of the Alps, a Innsbruck vince Dati. Battuto Pidcock Notizie correlate Prima tappa Tour of Alps 2026: Dati vince a InnsbruckCapolavoro di Tommaso Dati che vince la prima tappa del Tour of Alps 2026, bruciando allo sprint, sul traguardo di Innsbruck, Tom Pidcock e Florian... LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Tommaso Dati del Team UKYO vince con uno sprint prepotente la prima tappa del Tour of the Alps. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tour of the Alps, Pellizzari sfida Pidcock e O'Connor sulle Alpi. Anche Bernal al rientro; Tour of the Alps 2026, colpo di scena: Tom Pidcock al via, rinuncia all’Amstel; La sorpresa, Pidcock sceglie il TotA 2026 per ripartire e preparare la Liegi. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Forcing INEOS Grenadiers. 15:13 Il gruppo chiude su Zangerle e torna compatto. 15:13 Tra le squadre che si ... oasport.it Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i bigSi apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest'oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e ... oasport.it TOM PIDCOCK E' PRONTO A TORNARE Dopo la caduta alla Volta a Catalunya che aveva rischiato di tenerlo fermo per diverse settimane, Tom Pidcock è pronto a tornare alle corse. Il ciclista britannico parteciperà al Tour of the Alps, che inizia lunedì, con l'ob - facebook.com facebook