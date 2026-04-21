LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pellizzari alla prova dell’arrivo in salita della Val Martello
Oggi si svolge la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, con una partenza che ha visto alcuni corridori affrontare subito una salita impegnativa nella valle di Martello. La corsa prosegue con diversi atleti che cercano di guadagnare terreno, mentre i tempi vengono aggiornati in tempo reale. I commentatori seguono passo dopo passo l’andamento della gara, offrendo dettagli sugli spostamenti e le strategie in campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da Telfs alla Val Martello con l’unico arrivo in salita di questa edizione. Sarà dunque sfida campale tra i numerosi scalatori presenti in gruppo con l’ultima ascesa che si presta ad attacchi decisi. Appuntamento alle 11.35 con la partenza ufficiale di una frazione leggermente accorciata di 2 km a causa di lavori urgenti lungo il tracciato originario. Si partirà dall’Austria, teatro della prima salita di giornata, ovvero il GPM di Piller Hohe (9.2 km al 6% di pendenza media). Rapida discesa seguita da un lungo falsopiano di oltre 25 km che porterà al GPM di Passo Resia (15.🔗 Leggi su Oasport.it
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