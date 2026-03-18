Oggi la 106ª edizione della Milano-Torino viene trasmessa in televisione. La corsa collega Lombardia e Piemonte, ed è una delle gare più longeve del calendario italiano. Tra i partecipanti ci sono anche i favoriti, tra cui Giulio Pellizzari. La competizione, parte della Coppa Italia delle Regioni 2026, si svolge secondo orari e percorsi stabiliti.

Edizione numero 106 della Milano-Torino. Torna in scena la Coppa Italia delle Regioni 2026 con la corsa che collega Lombardia al Piemonte, una delle classiche storiche del calendario italiano. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA MILANO-TORINO DALLE 11.55 Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026? La corsa italiana sarà visibile in chiaro su Rai Sport HD a partire dalle 14.20. La diretta streaming sarà disponibile gratuitamente su Rai Play e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale. PERCORSO MILANO-TORINO 2026 . 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Torino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Giulio Pellizzari tra i favoriti

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