Oggi si svolge la prima tappa del Tour of the Alps 2026, una gara ciclistica che attraversa il territorio austriaco, con partenza e arrivo a Innsbruck dopo 144,2 chilometri. Tra i partecipanti ci sono i corridori Finn e Pellizzari, mentre la frazione di oggi si distingue per la presenza di diversi scenari possibili. La corsa viene seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sul percorso e le azioni dei corridori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Innsbruck e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 144,2 chilometri. Occhi puntati sui due italiani più attesi: Lorenzo Finn e Giulio Pellizzari. Il Tour of the Alps si conferma un appuntamento immancabile nel calendario internazionale ed è uno dei test privilegiati che i corridori decidono di affrontare per ottenere un prezioso check sul proprio stato di forma in vista dell’imminente inizio del Giro d’Italia. La breve corsa a tappe prende il via da Innsbruck e si conclude a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri suddivisi in 5 tappe durante le quali la fatica e le numerose salite da affrontare costituiranno il tema dominante.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e Pellizzari, prima frazione aperta a più scenari

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