Durante la seconda tappa del Tour of the Alps, Giulio Pellizzari ha conquistato la vittoria e ha indossato la maglia di leader della classifica generale. L’atleta si è mostrato commosso al termine della gara, e ha dedicato un momento toccante durante la premiazione. La corsa, di livello Pro, si svolge in vista del Giro d’Italia, che inizierà il 8 maggio in Bulgaria.

Giulio Pellizzari ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps e ha conquistato la maglia di leader della classifica generale in questo evento di livello Pro che serve a scaldare i motori in vista dell’ormai imminente Giro d’Italia, che scatterà il prossimo 8 maggio dalla Bulgaria. Una delle grandi promesse del ciclismo tricolore ha attaccato nel cuore della salita di Val Martello, dopo aver mostrato un apparente momento di difficoltà sulle rampe iniziali ed è andato a riprendere il fuggitivo Mattia Gaffuri. L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe si è reso protagonista di una bella azione e ha guadagnato del margine sui più immediati inseguitore, ma poco prima del GPM è stato ripreso dall’olandese Thymen Arensman e dal colombiano Egan Bernal, accompagnati da Lorenzo Finn, compagno di squadra di Pellizzari.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari si commuove al Tour of the Alps: a chi è rivolta la toccante dedica

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