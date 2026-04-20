Oggi si svolge la prima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza e arrivo a Innsbruck. La corsa copre un percorso di 144,2 chilometri e vede tra i partecipanti i ciclisti Finn e Pellizzari. La gara è seguita in diretta da OA Sport, che fornisce aggiornamenti continui sull’andamento della competizione. La giornata si presenta con condizioni meteorologiche stabili e un percorso che include diverse salite e discese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Innsbruck e arrivo nella medesima località dopo aver percorso 144,2 chilometri. Occhi puntati sui due italiani più attesi: Lorenzo Finn e Giulio Pellizzari. Il Tour of the Alps si conferma un appuntamento immancabile nel calendario internazionale ed è uno dei test privilegiati che i corridori decidono di affrontare per ottenere un prezioso check sul proprio stato di forma in vista dell’imminente inizio del Giro d’Italia. La breve corsa a tappe prende il via da Innsbruck e si conclude a Bolzano dopo aver percorso 762,7 chilometri suddivisi in 5 tappe durante le quali la fatica e le numerose salite da affrontare costituiranno il tema dominante.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Finn e Pellizzari

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