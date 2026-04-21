Toto Wolff frena su Antonelli | Basta paragoni con Senna E sull’ADUO avverte | Serve per recuperare non per superare…

Durante un incontro con i media, Toto Wolff ha commentato vari argomenti, tra cui le nuove regole della Formula 1 e le prestazioni del giovane pilota Kimi Antonelli, che ha attirato l’attenzione dopo le prime tre gare del campionato 2026. Wolff ha dichiarato di evitare paragoni tra Antonelli e altri piloti storici, come Senna, e ha precisato che l’ADUO viene utilizzato per recuperare posizioni e non per superare gli avversari.

In occasione di un incontro con i media, Toto Wolff ha toccato diversi temi caldi, dalle prospettive regolamentari della F1 fino alla crescita del giovane talento Kimi Antonelli, finito sempre più spesso al centro dell’attenzione per i suoi risultati nei primi tre appuntamenti del Mondiale 2026. Il manager austriaco ha voluto innanzitutto ridimensionare il clima attorno al pilota italiano: “C’è troppa pressione su di lui in Italia, ho sentito paragoni insensati con Ayrton Senna”. Un messaggio chiaro, che invita a riportare il dibattito su binari più realistici. Wolff ha poi aggiunto: “ Sta crescendo come ci aspettavamo, ma è il momento di abbassare le aspettative, non di aumentarle in modo irrazionale “.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Toto Wolff frena su Antonelli: “Basta paragoni con Senna”. E sull’ADUO avverte: “Serve per recuperare, non per superare…” Notizie correlate Mercedes, Wolff difende Antonelli: stop ai paragoni con SennaDurante un recente incontro con , il responsabile Mercedes, Wolff, ha affrontato temi cruciali che spaziano dalla gestione dei giovani talenti alle... Toto Wolff ora vuole cambiare l’ADUO in F1: “Solo un costruttore dovrebbe beneficiarne”, non la FerrariIl team principal della Mercedes fissa la linea sull'ADUO in Formula 1 2026: per Wolff lo strumento deve servire solo a chi è davvero in difficoltà... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Toto Wolff frena su Antonelli: Basta paragoni con Senna. E sull’ADUO avverte: Serve per recuperare, non per superare…; F1 2026, caso ADUO: Wolff teme il recupero Ferrari?; Wolff frena su Antonelli: 'Non è Senna, troppa pressione in Italia'; Mercedes Wolff difende Antonelli | stop ai paragoni con Senna. Toto Wolff frena su Antonelli: Basta paragoni con Senna. E sull’ADUO avverte: Serve per recuperare, non per superare…In occasione di un incontro con i media, Toto Wolff ha toccato diversi temi caldi, dalle prospettive regolamentari della F1 fino alla crescita del giovane talento Kimi Antonelli, finito sempre più ... oasport.it Wolff frena su Antonelli: 'Non è Senna, troppa pressione in Italia'Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha affrontato temi cruciali per il futuro della Formula 1, esprimendo preoccupazione per la pressione mediatica sul giovane pilota Kimi Antonelli e commen ... it.blastingnews.com WOLFF AVVISA - La questione ADUO accende già il paddock Il sistema pensato per aiutare i motoristi in difficoltà rischia di diventare un fattore decisivo nella lotta al titolo. Toto Wolff non usa mezzi termini e mette pressione alla FIA: “Questo strumento deve - facebook.com facebook Toto Wolff: «Antonelli non è Senna, troppa pressione su di lui in Italia» x.com