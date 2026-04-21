Toscolano Maderno orrore-maranza | tre padri massacrati per una cassa acustica

A Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, sono stati coinvolti in un episodio violento tre uomini che sono stati aggrediti da un gruppo di giovani. Secondo le fonti, i tre padri sono stati circondati e picchiati, con le circostanze che sembrano essere legate a un episodio relativo a una cassa acustica. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui responsabili.

Tre papà accerchiati e malmenati da un gruppo di maranza. È accaduto a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. I fatti risalgono domenica 19 aprile fra il tardo pomeriggio e la prima serata. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Salò che stanno ricostruendo nel dettaglio l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento, stando a una prima ricostruzione, pare che uno di questi maranza abbia sottratto a una 14enne, figlia di uno degli uomini aggrediti, una cassa acustica. La giovane - in ferie sul lago di Garda con la famiglia - avrebbe prestato la sua cassa a un ragazzo il quale si sarebbe poi rifiutato di restituirla. Da lì la decisione della 14enne di telefonare e chiedere aiuto al padre.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Toscolano Maderno, orrore-maranza: tre padri massacrati per una cassa acustica Notizie correlate Pestati da giovani maranza a Maderno, i tre papà intervenuti per riavere una cassa acustica rubata a una delle figlieMaderno (Brescia), 21 aprile 2026 – Sera da incubo per tre padri cinquantenni finiti nel mirino di un gruppo di giovanissimi maranza che li hanno... Banda di maranza manda in ospedale tre papà per una cassa acustica: l'aggressione choc sul lago di GardaEssere malmenati per una cassa acustica: è accaduto a Maderno, sul Lago di Garda in provincia di Brescia, dove tre papà si sono trovati accerchiati... Tutti gli aggiornamenti Toscolano Maderno, baby gang pesta tre genitori: un furto all’origine della violenzaÈ accaduto nel bresciano. I padri sono intervenuti per farsi restituire una cassa acustica che il gruppo di maranza aveva rubato ad una ragazzina di 14anni, figlia di uno di loro. Gli aggressori, alme ... ilgiorno.it Tre papà pestati da un gruppo di maranza dopo un furtoTra loro anche un genitore proveniente da Martinengo. L’aggressione a Toscolano Maderno, sul Garda. Un padre: «Avevano rubato la cassa acustica a mia figlia, volevamo che ce la restituissero. Ci hanno ... ecodibergamo.it