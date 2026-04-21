Pestati da giovani maranza a Maderno i tre papà intervenuti per riavere una cassa acustica rubata a una delle figlie

Tre uomini di circa cinquant’anni sono stati aggrediti e picchiati a Maderno, nel Bresciano, da un gruppo di giovani. L’episodio è avvenuto mentre i tre cercavano di recuperare una cassa acustica rubata a una delle loro figlie. Secondo quanto riferito, i giovani li hanno colpiti con calci e pugni, lasciandoli con diverse ferite. La vicenda si è verificata in serata, senza che siano stati segnalati altri dettagli o interventi delle forze dell’ordine.

Maderno (Brescia), 21 aprile 2026 – Sera da incubo per tre padri cinquantenni finiti nel mirino di un gruppo di giovanissimi maranza che li hanno aggrediti e pestati a sangue. L’episodio è l’epilogo di un furto subìto da una delle figlie dei tre uomini, intervenuti per riavere il maltolto – una cassa acustica – e finiti tutti in ospedale con prognosi tra i dieci e i venti giorni. Gli autori del pestaggio, almeno tre, sono già stati identificati dai carabinieri. L’aggressione ha avuto luogo sul lungolago di Maderno. I tre genitori – uno di Lumezzane, l’altro di Martinengo (Bergamo) e il terzo di Cremona – erano in vacanza con le famiglie sul Lago di Garda.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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