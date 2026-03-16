Cascata del Fascio mucca senza vita recuperata dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella località Cascata del Fascio, nel comune di Montella, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di alcuni escursionisti. Sul posto hanno recuperato una mucca incinta trovata senza vita. L’intervento si è concluso con il recupero dell’animale e la sua rimozione dalla zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento dei Vigili del Fuoco in località Cascata del Fascio, nel territorio di Montella, a seguito della segnalazione di alcuni escursionisti per il recupero di una mucca incinta. L’animale si trovava adagiato sulla sponda di un fiume e, al momento dell’arrivo dei soccorritori, risultava già privo di vita. La sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con sede in via Zigarelli, ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento di Montella, supportata da altre unità provenienti dalla sede centrale del capoluogo. Considerata la posizione particolarmente impervia, è stato necessario richiedere anche l’intervento di un’autogrù proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cascata del Fascio, mucca senza vita recuperata dai Vigili del Fuoco Articoli correlati Mucca incinta trovata morta a Montella, recuperata dai Vigili del Fuoco alla Cascata del FascioL’animale si trovava adagiato sulla sponda di un fiume ed era già privo di vita al momento della segnalazione. Persona finisce in Arno e viene recuperata dai vigili del fuoco / FOTOUn giovane di 26 anni ieri sera, per cause da accertare, è finito in Arno all'altezza del ponte Santa Trinita. Contenuti e approfondimenti su Cascata del Fascio mucca senza vita... Temi più discussi: Montella, recuperata mucca incinta senza vita alla Cascata del Fascio; Montella, mucca morta lungo la scarpata: recuperata dai vigili del fuoco; Montella, mucca incinta senza vita sul fiume: recuperata con l'autogrù; Firefighters Recover Deceased Pregnant Cow by Riverbank. Montella, mucca morta lungo la scarpata: recuperata dai vigili del fuocoQuesta mattina, domenica 15 marzo, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in località Cascata del Fascio, nel territorio ... msn.com Montella, mucca incinta trovata morta vicino al fiume: intervento dei Vigili del FuocoQuesta mattina, domenica 15 marzo, i Vigili del Fuoco del comando di Avellino sono intervenuti in località Cascata del Fascio, nel territorio di Montella, dopo la segnalazione di alcuni escursionisti ... irpiniaoggi.it CRONACA - Questa mattina, domenica 15 marzo, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti in località Cascata del Fascio, nel territorio di Montella, a seguito della segnalazione di alcuni escursionisti per il recupero di una mucca incinta. L’ - facebook.com facebook