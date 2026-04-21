Torre Annunziata | ucciso per un parcheggio mentre aiutava la figlia

Il 19 aprile 2021 a Torre Annunziata si è verificato un episodio di violenza che ha portato alla morte di un uomo di 61 anni, impiegato come custode negli scavi di Pompei. L’uomo stava aiutando sua figlia quando è stato colpito e ucciso. La vicenda si è verificata in un momento in cui l’uomo cercava di prestare assistenza alla figlia, in un’area della città.

Il 19 aprile 2021, a Torre Annunziata, la violenza ha strappato la vita a Maurizio Cerrato, un uomo di 61 anni che lavorava come custode presso gli scavi di Pompei, mentre cercava di soccorrere sua figlia. L’aggressione, scatenata da una banale disputa per il possesso di un posto auto occupato illegalmente con una sedia, si è trasformata in una spedizione punitiva brutale che ha portato alla morte del padre dopo essere stato circondato e accoltellato da più individui. La dinamica dell’aggressione: quando l’arroganza diventa tragedia. Tutto ebbe inizio in una serata apparentemente ordinaria, ma segnata da quella gestione arbitraria dello spazio pubblico che ancora oggi affligge molte zone della provincia napoletana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre Annunziata: ucciso per un parcheggio mentre aiutava la figlia Notizie correlate Como: dal Vaticano il sì per la beatificazione di don Malgesini, ucciso nel 2020 mentre aiutava i senzatettoDal Dicastero delle Cause dei Santi è arrivato il via libera per avviare la fase diocesana del processo di beatificazione di don Roberto Malgesini,... Panettiere ucciso a Sarno, Gaetano Russo accoltellato mentre difendeva la figlia 19enneRicostruita la dinamica dell'omicidio di Gaetano Russo, ucciso nella sua panetteria a Sarno (Salerno): era intervenuto per difendere la figlia da un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Torre Annunziata, la storia di Maurizio Cerrato diventa teatro: memoria e legalità; Torre Annunziata, non si ferma all’alt e fugge: bloccato dopo 3 km, aveva una pistola pronta a sparare; Tragedia Monte Faito, 26 gli indagati e 24 le persone offese; I funerali di Fabio Ascione. Torre Annunziata, ucciso per errore a Capodanno. Il Comune ora fa dietrofront: bloccato lo sfratto alla vedovaÈ stato sospeso lo sfratto per Carmela Sermino, vedova di Giuseppe Veropalumbo, l’uomo ucciso da un proiettile vagante la notte di Capodanno del 2007, mentre attendeva la mezzanotte a casa sua con la ... ilmattino.it Torre Annunziata, il marito ucciso per errore: alla vedova Veropalumbo sfratto dal bene confiscatoIl 31 dicembre saranno 18 anni dalla di Giuseppe Veropalumbo, ucciso da un proiettile vagante sparato durante i festeggiamenti di san Silvestro. Un anniversario che per la sua vedova, Carmela Sermino, ... ilmattino.it Non fu il vento a far precipitare la cabina numero due della funivia del Monte Faito. A un anno dalla tragedia costata la vita a quattro persone – il conducente e tre turisti stranieri – e al ferimento di una quinta, la Procura di Torre Annunziata rompe gli indugi: la - facebook.com facebook Oggi a Torre Annunziata x.com