Panettiere ucciso a Sarno Gaetano Russo accoltellato mentre difendeva la figlia 19enne

Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso nella sua panetteria, era intervenuto per proteggere la figlia di 19 anni da un cliente aggressivo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si è scagliato contro di lui con un coltello e lo ha colpito più volte. Russo ha cercato di difendersi, ma è stato colpito mortalmente. La scena si è svolta davanti agli occhi dei clienti e della famiglia, senza che nessuno riuscisse a fermare l’aggressore in tempo. La polizia ha già fermato il sosp

Ricostruita la dinamica dell'omicidio di Gaetano Russo, ucciso nella sua panetteria a Sarno (Salerno): era intervenuto per difendere la figlia da un cliente. In carcere il 35enne Andrea Sirica.

