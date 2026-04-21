Torre Annunziata | fugge all’alt e viene sorpreso con un’arma Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Torre Annunziata dopo aver tentato di eludere un controllo della polizia su uno scooter. Durante la fuga, è stato fermato e trovato in possesso di una pistola clandestina caricata, con la matricola abrasa. L'uomo è stato portato in commissariato, dove sono state eseguite ulteriori verifiche sull’arma. L’episodio si è verificato nelle strade della città, con l’arresto confermato dagli agenti.

Fuga in scooter per le strade di Torre Annunziata dopo l’alt della Polizia: arrestato un 25enne trovato con una pistola clandestina carica e matricola abrasa.. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne di Torre Annunziata, con precedenti di polizia, per porto di arma clandestina e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione. In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio,...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torre Annunziata: fugge all’alt e viene sorpreso con un’arma. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. Notizie correlate Torre Annunziata: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne per tentato omicidio.Aggredisce vicini con due coltelli dopo aver sfondato la porta di casa: feriti una donna e il figlio, arrestato 40enne Nella giornata di ieri, la... Sorpreso con la droga, tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di StatoNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Portici, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torre Annunziata, non si ferma all’alt e fugge: bloccato dopo 3 km, aveva una pistola pronta a sparare; Papa Leone XIV a Pompei, ingressi sold out in due ore; Torre Annunziata, Radici di legalità, futuro condiviso al Tribunale con studenti e istituzioni; Sarno, sequestro a Torre Annunziata: il sindaco Cuccurullo Priorità ambiente. Torre Annunziata - Fugge all'alt e viene sorpreso con un'arma, finisce in manetteContinuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25e ... stabiachannel.it Torre Annunziata, non si ferma all’alt e fugge: bloccato dopo 3 km, aveva una pistola pronta a sparareSotto controllo un presunto esponente del clan Gionta: inseguimento ad alta tensione durante un servizio di polizia ... ilgazzettinovesuviano.com #torreannunziata Al Teatro Nexus è andato in scena la prima di “Storia di un uomo perbene” scritto da Giuseppe Russo - facebook.com facebook Oggi a Torre Annunziata x.com