La Polizia di Stato ha arrestato ieri sera un uomo di 46 anni a Portici. Era già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga. Durante un controllo, i poliziotti lo hanno trovato con della sostanza stupefacente e lo hanno fermato. Ora si trova in cella in attesa di essere ascoltato dal giudice.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Portici, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Diaz a Portici, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 7 grammi di cocaina e di 730 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato una cantinola in uso al prevenuto a San Giorgio a Cremano, dove hanno rinvenuto circa 1,5 kg della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorpreso con la droga, tratto in arresto un soggetto dalla Polizia di Stato

Approfondimenti su Portici Uno

Nella zona del centro storico, la Polizia di Stato ha effettuato un intervento che ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di droga e di una pistola rubata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia

Ultime notizie su Portici Uno

Argomenti discussi: Portici: sorpreso con la droga. Arrestato un 20enne dalla Polizia di Stato.; Sorpreso con la droga negli slip in zona rossa: arrestato; Bastia Umbra (PG): 19enne sorpreso con oltre 40 grammi di droga. Arrestato dai Carabinieri; Scoperto con la cocaina nascosta nel contenitore della sorpresa degli ovetti di cioccolato: 35enne arrestato.

Scicli, sorpreso con la cocaina mentre era ai domiciliari: arrestato 50enneSCICLI, 30 Gennaio 2026 – Nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, continuava a gestire un giro di droga tra le mura ... radiortm.it

Corso Umberto I, sorpreso con droga e coltello. La Polizia di Stato arresta un 18enneNel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne egiziano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di ... napolivillage.com

#Cronaca Arenaccia: sorpreso con la droga. Arrestato un 21enne dalla Polizia di Stato - facebook.com facebook