Aerei l?Europa ha scorte di carburante solo per 6 settimane Hormuz l' allarme dell' Aie

L’Europa si trova ad affrontare una potenziale crisi nel settore aereo, con scorte di carburante che, secondo un rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, basterebbero per circa sei settimane. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra le compagnie e le autorità, mentre si cerca di trovare soluzioni rapide per evitare un’interruzione del traffico aereo nel continente. L’allarme riguarda le riserve di combustibile e le possibili ripercussioni sulla mobilità.

L’Europa corre contro il tempo per evitare il blocco del traffico aereo. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), il continente dispone di circa sei settimane di autonomia per le scorte di carburante per jet (jet fuel). Se le forniture dal Medio Oriente non verranno ripristinate o sostituite entro giugno, il sistema raggiungerà un punto critico. La crisi di Hormuz La crisi è innescata dal blocco dello Stretto di Hormuz, arteria vitale per l’export globale dal Golfo Persico, di fatto chiuso dall'Iran da oltre un mese in risposta alle tensioni geopolitiche con Stati Uniti e Israele. Come riportato dalla Bbc, il Direttore Esecutivo dell’Aie, Fatih Birol, ha avvertito che la paralisi delle rotte ha già causato un’impennata dei prezzi, rendendo concreta l’ipotesi di cancellazioni di massa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Aerei, l?Europa ha scorte di carburante solo per 6 settimane». Hormuz, l'allarme dell'Aie Notizie correlate Leggi anche: Aerei, crisi carburante: l?Europa ha scorte solo per 6 settimane. Voli estivi a rischio, allarme su possibili cancellazioni “L’Europa ha carburante per gli aerei forse per sei settimane”: l’allarme dell’Aie. Flussi record dagli Usa, ma non basteràSolo un terzo del cherosene per aerei arrivato dal Golfo Persico rispetto a quello importato il mese precedente. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Europa ha forse sei settimane di carburante per aerei; Voli in Europa, sale l'allarme cherosene. Estate a rischio: solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorni; Scarsità di carburante per aerei, quali conseguenze per l’Italia e l’Europa?; Voli aerei, con l’incertezza crollano i prezzi di alcune rotte: ecco quali. Aerei, l'allarme Aie: «L'Europa ha scorte di carburante solo per 6 settimane». La minaccia di Hormuz sui voli estiviL’Europa corre contro il tempo per evitare il blocco del traffico aereo. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia ... msn.com Aerei, crisi carburante: l’Europa ha scorte solo per 6 settimane. Voli estivi a rischio, allarme su possibili cancellazioniL’Europa corre contro il tempo per evitare il blocco del traffico aereo. Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia ... msn.com Le stime riportate indicano uno scenario critico: l’Europa avrebbe a disposizione appena sei settimane di carburante per jet. Una situazione legata soprattutto alla crisi in Medio Oriente e alle difficoltà nei rifornimenti attraverso lo Stretto di Hormuz #voli #aerei facebook Allarme jet fuel per l’estate. Birol: “In Europa il carburante per aerei basterà per sei settimane” x.com