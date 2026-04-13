Guerra Trump | Elimineremo chi viola blocco Usa Nave attraversa Hormuz Fao | Crisi potrebbe innescare catastrofe globale

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran si intensificano, con il coinvolgimento di minacce militari e il blocco dello Stretto di Hormuz. Un'ulteriore nave ha attraversato questa importante via marittima, mentre l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha avvertito che la crisi potrebbe provocare una catastrofe globale. Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, la situazione rimane particolarmente fragile e instabile.

La crisi tra Stati Uniti e Iran entra in una fase ancora più delicata. Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan, la tensione si alza rapidamente tra minacce militari, blocco dello Stretto di Hormuz e mercati in fibrillazione. Washington valuta nuove mosse per uscire dallo stallo, mentre la diplomazia prova a restare in piedi tra dichiarazioni sempre più dure e segnali contraddittori. Il ministro degli esteri iraniano rivela che si era ad un passo dall’accordo, sfumato per irrigidimento Usa. Gli Stati Uniti hanno annunciato il via al blocco di Hormuz e si sono detti preparati a ogni scenario. Nel frattempo una nave attraversa Hormuz nonostante il blocco Usa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Fmi-Banca mondiale-Iea, azione comune sull'impatto della guerra in Medio Oriente. Risposta coordinata sugli effetti sui mercati dell'energia e sull'economia globale e dei singoli Paesi. #ANSA - facebook.com facebook

L'incertezza della guerra crea occasioni d'oro: il costo dei biglietti aerei per alcune tratte intercontinentali è in forte calo. x.com