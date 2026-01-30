Fine dell' emergenza influenza all’ospedale Sant’Anna i posti letto aggiuntivi tornano alla Chirurgia

Dopo settimane di emergenza influenza, all’ospedale Sant’Anna di Como i posti letto temporanei vengono riconvertiti alla Chirurgia. Con il miglioramento dei numeri e meno pazienti in cura, gli operatori stanno pian piano togliendo le strutture aggiuntive, tornando alla normale gestione delle attività. La situazione sta migliorando e l’ospedale si prepara a riavviare i servizi standard senza più l’emergenza in corso.

Da lunedì 2 febbraio rientrano progressivamente 25 posti letto nella degenza chirurgica 3: riprendono le attività programmate Con il progressivo miglioramento dello scenario epidemiologico legato all’influenza, all’ospedale Sant’Anna di Como i posti letto aggiuntivi attivati nelle scorse settimane per fronteggiare l’emergenza tornano gradualmente alla loro funzione originaria. A comunicarlo è Asst Lariana, che da lunedì 2 febbraio avvierà una riorganizzazione della Degenza Chirurgica 3, area dedicata all’attività di Week e Day Surgery. Resta però alta l’attenzione sul fronte della prevenzione. Come indicato anche dai più recenti rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità, la maggior parte dei casi di influenza grave e complicata continua a riguardare persone non vaccinate.🔗 Leggi su Quicomo.it

In Piemonte sono stati istituiti otto posti letto “buffer” per affrontare l’emergenza Influenza K, con l’obiettivo di alleggerire la pressione sul Pronto soccorso.

