Pochi posti letto nei reparti di Terapia intensiva riabilitatoria e Pneumologia | ispettori al Cannizzaro

Due rappresentanti dell'Ispettorato sanitario dell'assessorato regionale alla Salute hanno visitato ieri l'ospedale Cannizzaro di Catania. L'ispezione si è concentrata sulla disponibilità di posti letto nei reparti di Terapia intensiva riabilitatoria e Pneumologia. Durante la visita, è stata verificata l'apertura dei primi posti letto nel reparto di Riabilitazione intensiva neurologica, che fa capo alla struttura ospedaliera.

Due rappresentanti dell'Ispettorato sanitario dell'assessorato regionale alla Salute avrebbero effettuato ieri una ispezione all'ospedale Cannizzaro di Catania per stilare una relazione sull'apertura dei primi posti letto nel reparto di Riabilitazione intensiva neurologica, che fa capo al dipartimento di Neuroriabilitazione del padiglione “S1”. I posti letto sarebbero stati attivati ieri dopo che, oltre un mese fa, era stata annunciata l'imminente riapertura nel reparto dei primi letti di alta specializzazione e cura, soppressi nel 2019 dopo la rescissione della convenzione con la “Bonino -Pulejo”. Fondazione che opera a Messina e considerata centro di eccellenza nel settore. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

