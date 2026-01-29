Inaugurazione dell’Anno Accademico all’Università del Sannio sui diritti umani

L’Università del Sannio apre ufficialmente l’anno accademico 20252026 con una cerimonia che si svolge martedì mattina all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento. La prima grande evento sarà la lectio inauguralis di Matteo Garrone, che parlerà di cinema e responsabilità civile. La sala si riempirà di studenti, docenti e ospiti, pronti a seguire il discorso e a riflettere sui temi dei diritti umani. La cerimonia si annuncia importante per avviare un nuovo anno di studi e dibattiti

Ospite d’eccezione sarà Matteo Garrone, regista più volte candidato all’Oscar, sceneggiatore e produttore cinematografico di rilievo internazionale. Garrone terrà la lectio inauguralis “Principio speranza: cinema e diritti umani”, offrendo uno sguardo approfondito sul rapporto tra linguaggio cinematografico, responsabilità civile e tutela dei diritti. Il suo ultimo film, “Io Capitano”, utilizza la tecnica del controcampo, mostrando prospettive altrimenti invisibili allo spettatore. La prolusione sarà affidata al professor Felice Casucci, che interverrà sul tema “NOI SIAMO. L’impersonale nel linguaggio dei diritti”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Inaugurazione dell’Anno Accademico all’Università del Sannio sui diritti umani Approfondimenti su Università del Sannio Università del Sannio, inaugurazione dell’Anno Accademico Questa mattina a Benevento si tiene l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Sannio. Le nuove sfide dell’Università di Brescia e l’ inaugurazione del 44esimo anno accademico Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Università del Sannio Argomenti discussi: L'Università Statale inaugura l'anno accademico 2025-2026; Concerto di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/26; Il ministro Piantedosi alla Scuola superiore di Polizia per l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026; Inaugurato il nuovo Anno accademico alla Scuola superiore di Polizia. Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026: Matteo Garrone ospite dell’Università del SannioLa cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi del Sannio che si terrà martedì 3 marzo alle ore 11:30, presso l’ Auditorium Sant’Agostino di Benevento, sarà d ... tvsette.net Università del Sannio, inaugurazione dell’Anno AccademicoSarà dedicata ai diritti umani e alla dignità della persona la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi del ... zon.it Ho partecipato all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un appuntamento di grande valore per il mondo accademico e per il futuro della formazione. x.com https://www.sassaritoday.it/cronaca/raffaele-fitto-inaugurazione-anno-accademico-universita-sassari.html - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.