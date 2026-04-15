Torna la Deejay Ten a Bari | domenica 19 aprile corsa in città e rivoluzione del traffico
Domenica 19 aprile a Bari si svolgerà nuovamente la Deejay Ten, una corsa non competitiva ideata da Linus che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario. La manifestazione coinvolgerà numerosi partecipanti, che percorreranno le vie del centro e il lungomare della città. La corsa influenzerà la viabilità locale, con modifiche temporanee alla circolazione stradale previste durante l’evento.
La città si prepara a correre. Domenica 19 aprile torna a Bari la Deejay Ten, l’ormai iconica corsa non agonistica ideata da Linus che, giunta al suo ventesimo anno di vita, promette di portare migliaia di persone tra le strade del centro e del lungomare. Un evento che unisce sport, musica e.🔗 Leggi su Baritoday.it
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