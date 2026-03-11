Oltre 30 cantine in più di 15 locali | Mosso festival torna per la terza volta a muovere la città

Il Mosso festival del vino artigianale torna a Piacenza, portando oltre 30 cantine in più di 15 locali del centro storico. L'evento si svolgerà il 28 e 29 marzo, offrendo un percorso itinerante tra le diverse location della città. La manifestazione, alla sua terza edizione, si presenta in versione primaverile, coinvolgendo diversi esercizi del cuore di Piacenza.

«Vieni a spasso per Piacenza il 28 e 29 marzo: il festival itinerante del vino artigianale si reinventa - primaverile, in due giorni, con oltre 30 cantine ospiti in più di 15 locali del centro storico di Piacenza. Biglietti in vendita da oggi sul sito mossopiacenza.it », si legge nel. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Chi è Senhit, la vincitrice del Festival di San Marino che va all’Eurovision per la terza voltaLa vittoria al San Marino Song Contest 2026 ha riportato sotto i riflettori europei una figura che, in realtà, con l’Eurovision ha un rapporto di...

C’era una volta il bar. Nel 2025 chiusi 18 locali a Pisa: “Così perdiamo i presidi di quartiere. E la città muore”Pisa, 25 gennaio 2026 – “Una volta il bar era il luogo di aggregazione del paese, quello spazio vivo e riconoscibile che animava i quartieri.

Aggiornamenti e notizie su Oltre 30 cantine in più di 15 locali...

Temi più discussi: ProWein 2026 guarda all'Europa. Oltre 560 cantine italiane tra espositori, consorzi e iniziative di Ita-Italian Trade Agency; Mosso Festival — Vini a spasso per Piacenza; I Vini del Cuore si sposta a Palazzo della Borsa: degustazioni con oltre 45 cantine italiane ed estere; Vinetia Tasting 2026: 800 vini e 150 cantine a Santa Lucia di Piave.

Le Cantine tornano in città: all’Almagià oltre 150 vini in degustazioneTorna a Ravenna sabato 28 febbraio Cantine in città. L’appuntamento è dalle 12 alle 19 alle Artificerie Almagià con 38 cantine da molteplici parti ... ravennaedintorni.it

Oltre 30 cantine marchigiane parteciperanno alla 'Slow Wine Fair'Trentasei cantine marchigiane, di cui 29 dell'Istituto marchigiano di tutela vini, saranno alla Slow Wine Fair di BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio. Tra gli appuntamenti di punta, lunedì 23 febbraio ... ansa.it

Sanità, anziana operata alla rotula ma il gesso resta oltre i tempi. Borrelli: “Inaccettabile aspettare mesi per una prestazione prevista entro 30 giorni” Un intervento chirurgico riuscito, ma poi l’odissea burocratica per completare le cure. È la storia denunciata al - facebook.com facebook

#Tg2000 - Gasolio servito oltre i 2,6 euro al litro. Consumatori chiede taglio accise #10marzo #Tv2000 #CaroBenzina #Gasolio #Prezzi #Codacons #Accise #Consumatori #Inflazione #CaroVita #Economia #Italia #Trasporti #Automobilisti #Rincari @tg2000it x.com