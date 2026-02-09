Nuvole piogge e vento | settimana instabile nel Comasco le previsioni
La settimana nel Comasco inizia con nuvole, pioggia e vento. Le previsioni indicano ancora tempo instabile, con un flusso di correnti oceaniche che spinge sistemi perturbati da ovest verso est. Anche nel Nord Italia il cielo rimane coperto e le temperature sono basse, mentre le condizioni meteo difficili continueranno nei prossimi giorni.
Correnti atlantiche sull’Italia portano tempo variabile, piogge frequenti e vento a tratti sostenuto, con temperature sopra la media stagionale Anche la seconda settimana di febbraio si apre all’insegna dell’instabilità. Un flusso teso di correnti oceaniche continuerà a spingere veloci sistemi perturbati da ovest verso est su gran parte dell’Europa, con effetti evidenti anche sul Nord Italia. Il quadro, come spiega Carlo Migliore su 3Bmeteo, resta quindi dinamico: piogge frequenti, nuove nevicate in montagna e venti a tratti sostenuti. Dal punto di vista termico non si assisterà a un vero raffreddamento.🔗 Leggi su Quicomo.it
