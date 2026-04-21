Torna il SalerNoir | a Ben Pastor il Premio alla carriera Attilio Veraldi
Dal 8 al 10 maggio si svolge la dodicesima edizione del SalerNoir Festival presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno. Durante l’evento, la scrittrice Ben Pastor riceverà il Premio alla carriera Attilio Veraldi 2026, un riconoscimento dedicato al fondatore del noir mediterraneo. La manifestazione prevede incontri, presentazioni e anteprime nel settore del noir e del giallo italiano.
Dall'8 al 10 maggio torna SalerNoir Festival, giunto alla sua dodicesima edizione. Per l'occasione, negli spazi del Circolo Canottieri Irno di Salerno, la scrittrice Ben Pastor riceverà il Premio alla carriera Attilio Veraldi 2026, riconoscimento intitolato al capostipite del noir mediterraneo e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
Sanremo, a Mogol il premio alla carriera: “Il mio premio non c’entra nulla con la politica”Giovedì sera all'Ariston Mogol riceverà un importante premio che gli verrà consegnato dalla città di Sanremo: quello alla carriera Giovedì è atteso...
Leggi anche: Sanremo, il premio alla carriera va a Mogol: la dedica alla moglie commuove il pubblico dell’Ariston