Torna il progetto Adotta una lancia

Il progetto “Adotta una lancia” torna ad Arezzo per la 149esima Giostra del Saracino, prevista per il 20 giugno 2026. L’iniziativa mira alla creazione della Lancia d’oro, un simbolo tradizionale della manifestazione. La partecipazione è aperta a chi desidera contribuire alla realizzazione dell’evento che si svolgerà questa estate. La data della manifestazione è stata comunicata ufficialmente, e il progetto è stato riproposto per questa edizione.

Arezzo, 21 aprile 2026 – Torna il progetto “ Adotta una lancia ” finalizzato alla realizzazione della Lancia d’oro della 149esima Giostra del Saracino del prossimo 20 giugno. Anche quest’anno tramite il progetto “Adotta una lancia”, l’amministrazione comunale intende coinvolgere soggetti partner interessati a legare il proprio nome alla Lancia d’Oro, trofeo della Giostra del Saracino, attraverso risorse destinate alla sua realizzazione. In vista della prossima edizione della Giostra del Saracino, in programma il prossimo 20 giugno, è già disponibile sul sito del Comune di Arezzo il bando finalizzato alla ricerca di sponsor per il progetto “Adotta una Lancia”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna il progetto “Adotta una lancia” Notizie correlate Leggi anche: Venezia adotta il delfino Nane, nasce un progetto per monitorarlo Leggi anche: Venezia adotta il suo delfino, nasce un progetto per monitorarlo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Adotta articolo della Costituzione; Boom di adozioni a Quartu: giovedì 16 aprile torna il Microchip Day al Parco Matteotti; Festival dei 2 Mondi lancia il progetto Adotta un Artista; Roma, il teatro breve torna protagonista: al via la 10ª edizione di inCorti da Artemia. Torna il progetto Adotta una lanciaE’ finalizzato alla realizzazione della Lancia d’oro della 149esima Giostra del Saracino del prossimo 20 giugno ... lanazione.it Torna Adotta un albero: Facciamo crescere gli abeti che addobbano il centroLe lunghe festività natalizie sono finite: gli abeti usati per addobbare la città che fine faranno? I commercianti del centro storico di Città di Castello lanciano un appello ai cittadini: Non ... lanazione.it Lavoro Abruzzo, torna la rubrica Capolavoro del Capoluogo. Parrucchieri, gommisti, animatori educatori professionali e tanto altro. Tutte le offerte sul territorio e le informazioni utili per candidarsi. facebook Da venerdì torna il luna park in Celadina: nella prima ora giostre a un euro x.com