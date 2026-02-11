Venezia adotta il delfino Nane nasce un progetto per monitorarlo

Da tgcom24.mediaset.it 11 feb 2026

A Venezia calano i residenti, ma aumentano i pesci: cefali, seppie, branzini. E poi c'è lui, il più famoso di tutti, quel giovane delfino che dalla scorsa estate è venuto ad abitare nel bacino di San Marco. Sembra si sia davvero innamorato della città e la città lo ha adottato, attraverso un progetto promosso dall'istituto di biomedicina dell'Università di Padova e dagli scienziati del Museo di Storia Naturale e della Fondazione Musei Civici di Venezia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia adotta il delfino Nane, nasce un progetto per monitorarlo

