Venezia adotta il suo delfino nasce un progetto per monitorarlo

A Venezia il delfino torna a far parlare di sé. Dopo l’arrivo lo scorso anno nel bacino di San Marco, il giovane cetaceo è diventato una presenza stabile. Ora, l’amministrazione cittadina ha deciso di adottarlo ufficialmente e ha avviato un progetto per monitorarlo da vicino. Mentre i residenti continuano a calare, il mare si riempie di pesci come cefali, seppie e branzini, attirando anche l’attenzione di biologi e appassionati.

A Venezia calano i residenti, ma aumentano i pesci: cefali, seppie, branzini. E poi c'è lui, il più famoso di tutti, quel giovane delfino che dalla scorsa estate è venuto ad abitare nel bacino di San Marco. Sembra si sia davvero innamorato della città e la città lo ha adottato, attraverso un progetto promosso dall'istituto di biomedicina dell'Università di Padova e dagli scienziati del Museo di Storia Naturale e della Fondazione Musei Civici di Venezia.

