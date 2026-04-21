Si avvicina un possibile ritorno di un ex calciatore alla Juventus, con le trattative che sembrano ormai ai dettagli finali. Nei prossimi giorni si attende un annuncio ufficiale, anche se ancora non sono stati resi pubblici i termini dell’accordo. La decisione coinvolge la società e l’atleta, che dovrebbe riprendere il percorso nel club dopo una parentesi altrove. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali.

Si avvicina un ritorno sorprendente alla Juventus: se ne saprà di più nelle prossime settimane ma sembra ormai tutto fatto. Lo scorso 2 febbraio si è trasferito ufficialmente alla Fiorentina con la formula del prestito, ma Daniele Rugani è stato impiegato col contagocce in Toscana e appare sempre più probabile un suo ritorno alla Juventus al termine della stagione in corso. Una notizia che di certo non farà sorridere la dirigenza di corso Galileo Ferraris che sembra credere sempre di meno nel 31enne originario di Lucca. Rugani – Calciomercato.it Rugani – secondo quanto riferito in queste ore da “Sportal.it” – non avrebbe convinto la Fiorentina e, dunque, al momento sembrerebbero in netto calo le probabilità di una sua permanenza in viola.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Torna di nuovo alla Juventus: è ormai tutto deciso

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