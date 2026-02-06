Juventus è tutto già deciso | la rivoluzione è pronta saltano nomi grossi
La Juventus si prepara a cambiare tutto nel reparto di centrocampo. La società sta studiando interventi mirati per rinforzare la rosa in vista della prossima estate. Nomi importanti sono nella lista, ma ancora nulla è deciso. La rivoluzione è alle porte.
La Juventus valuta interventi mirati per rinnovare il reparto di centrocampo in vista della prossima sessione estiva. Sul tavolo ci sono dossier legati a rinnovi contrattuali, possibili operazioni con altri club e la ricerca di profili in grado di aumentare qualità e gestione del gioco nella zona centrale del campo, in un percorso tecnico associato anche alle indicazioni tattiche di Luciano Spalletti. Weston McKennie e Juventus: situazione contratto e ipotesi rinnovo. Uno dei temi principali riguarda Weston McKennie. Il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e, allo stato attuale, la sua posizione resta al centro delle valutazioni societarie. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Juve-Yildiz, è già tutto deciso: Spalletti se lo fa scappare
Juventus Women, interrotto il prestito alla Ternana di Ferraresi: già pronta la nuova avventura
Juventus Women ha interrotto il prestito di Ferraresi alla Ternana, aprendo così una nuova fase per l’attaccante.
TUDOR RIVOLUZIONA TUTTO: FORMAZIONE FUORI DI TESTA E PAROLE PESANTI | COMOLLI NON CI STA
Juve, all in sul bomber: ecco il colpo che cambia tutto. E Vlahovic balla l'ultimo tangoTORINO - Non è arrivato un numero 9. È arrivato il numero 9, il più facile da immaginare al centro dell’attacco della Juve in caso di necessità. Quelle che, in realtà, Luciano Spalletti ha esplicitato ... msn.com
Juve, è tutto vero. David, Yildiz e Kostic piegano il Napoli campione d'Italia: 3-0Netto successo per i bianconeri di Spalletti, che tornano al quarto posto in classifica in zona Champions. Curiosa esultanza dopo i gol ... rainews.it
La Juventus spreca, l'Atalanta concretizza tutto: 3-0 e Dea in semifinale facebook
Ecco la #Juventus Tutto pronto per #AtalantaJuve x.com
