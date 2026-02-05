Ormai sappiamo quasi tutto del nuovo telefono di Samsung | come sarà Galaxy S26

Samsung si prepara a presentare il nuovo Galaxy S26. Le prime indiscrezioni svelano che il telefono potrebbe arrivare con alcune novità rispetto ai modelli precedenti, anche se l’azienda non ha ancora dato conferme ufficiali. Gli appassionati seguono con attenzione ogni rumor, sperando di scoprire presto tutti i dettagli.

Approfondimenti su Samsung Galaxy S26

Samsung ha annunciato che il nuovo Galaxy S26 sarà presentato il 25 febbraio 2026.

Tutto quello che sappiamo su SAMSUNG S26 ULTRA

Ultime notizie su Samsung Galaxy S26

Samsung presenta nuovi teaser sul Galaxy S26, che spicca nei benchmark grazie allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e sarà disponibile in quattro colori. https://tech.everyeye.it/notizie/samsung-galaxy-s26-ultra-prestazioni-urlo-come-cava-iphone-17-pro-857773 facebook

Sembra che Galaxy S26 Ultra alla fine non avrà i magneti integrati per il supporto Qi2 x.com