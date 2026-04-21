A Torino, un investimento di 1,9 milioni di euro verrà destinato al programma TechTO Industry Accelerator, un progetto che mira a collegare le startup tecnologiche con le aziende del territorio. L’obiettivo è sviluppare l’industria 4.0 attraverso questa iniziativa, che coinvolge diverse realtà locali e startup del settore. Il finanziamento è stato annunciato nelle ultime settimane e rappresenta un passo importante per rafforzare l’innovazione nel settore industriale.

Un investimento combinato di 1,9 milioni di euro alimenterà il programma TechTO Industry Accelerator, un’iniziativa nata a Torino per connettere l’ecosistema delle startup con le necessità del tessuto produttivo locale. Il progetto, che vedrà come centro operativo le strutture delle OGR, è frutto della sinergia tra la Fondazione Sviluppo e Crescita Crt e Zest e si svilupperà nell’arco dei prossimi tre anni. Il piano finanziario vede la partecipazione diretta di due attori chiave: la Fondazione Sviluppo e Crescita Crt destinerà 900 mila euro all’operazione, mentre Zest metterà a disposizione 1 milione di euro. L’obiettivo strategico è trasformare le intuizioni tecnologiche in soluzioni applicabili ai problemi reali delle imprese, puntando sulla creazione di Proof of Concept (PoC) e sulla sperimentazione sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino punta sull’industria 4.0: 1,9 milioni per le startup tech

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