Dopo la giornata di sole di oggi, 13 febbraio, si prospetta un fine settimana dal meteo ballerino in provincia di Monza e Brianza, con piogge improvvise e brevi schiarite che si alternano senza preavviso.

Dopo la giornata di sole di oggi, 13 febbraio, si prospetta un fine settimana dal meteo ballerino in provincia di Monza e Brianza. Vediamo cosa ci attende secondo le previsioni di 3bMeteo. Su tutta la Regione, la circolazione depressionaria che si è resa responsabile di acquazzoni e temporali, si allontanerà favorendo l'ingresso di aria più secca e schiarite. Su Monza e Brianza nella giornata di San Valentino i cieli però saranno nuvolosi con piogge che dovrebbero iniziare a manifestarsi a cavallo tra la giornata di oggi e quella di domani. Le precipitazioni, in tutto previsti circa 9 millimetri di pioggia, dovrebbero esaurirsi entro la fine della mattinata per lasciare spazio alle nubi con temperature che oscilleranno tra i 7 e i 12 gradi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti correlati

METEO WEEKEND Pioggia o sole

Argomenti discussi: Pioggia, qualche occhiata di sole e temperature in rialzo: le previsioni meteo a Milano; Meteo: ma quando smette di piovere? Sole e Anticiclone stabile, ci sono novità; Meteo, pioggia e sole nel weekend; Meteo, ancora instabilità tra nuvole, pioggia e sole: le previsioni.

Previsioni meteo, Bologna come Londra: Tanta pioggia e poco sole: un inverno tra i peggiori degli ultimi 20 anniIl climatologo Pier Paolo Alberoni, responsabile Struttura IdroMeteoClima di Arpae: In arrivo un’altra serie di perturbazioni. Anche a inizio marzo precipitazioni superiori alla media ... msn.com

Meteo, in arrivo una nuova fase instabile: weekend tra sole e annuvolamenti, temperature in calo e possibili piogge nella nuova settimanaTRENTO. Giorni di sole con qualche annuvolamento ma nella prossima settimana è possibile un nuovo peggioramento. Le previsioni sono quelle che arrivano dall'ingegnere ambientale e membro di Meteo Tren ... ildolomiti.it

METEO: domani breve tregua, poi nuovo maltempo nel weekend! #meteo #weekend #pioggia #neve - facebook.com facebook