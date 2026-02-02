Scambio culturale a Caltanissetta | giovani tedeschi in tour tra palazzi storici e teatri della città

Questa mattina a Caltanissetta si è svolto uno scambio culturale tra giovani italiani e tedeschi. Gli studenti hanno visitato palazzi storici e teatri della città, vivendo un’esperienza diretta tra le vie e i monumenti. L’evento fa parte del programma Erasmus+ e mira a promuovere l’incontro tra culture diverse. I ragazzi hanno mostrato entusiasmo e curiosità durante il tour, che ha rafforzato i legami tra le due comunità.

