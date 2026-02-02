Scambio culturale a Caltanissetta | giovani tedeschi in tour tra palazzi storici e teatri della città
Questa mattina a Caltanissetta si è svolto uno scambio culturale tra giovani italiani e tedeschi. Gli studenti hanno visitato palazzi storici e teatri della città, vivendo un’esperienza diretta tra le vie e i monumenti. L’evento fa parte del programma Erasmus+ e mira a promuovere l’incontro tra culture diverse. I ragazzi hanno mostrato entusiasmo e curiosità durante il tour, che ha rafforzato i legami tra le due comunità.
A Caltanissetta si è svolto un momento significativo di scambio interculturale tra giovani studenti italiani e austriaci, nell’ambito del programma Erasmus+. Il gruppo, proveniente dal Gymnasium Lerchenfeld di Klangefurt, ha trascorso la giornata esplorando alcuni dei simboli storici e architettonici della città: Palazzo del Carmine, il Teatro Margherita e Palazzo Moncada. La visita, organizzata in collaborazione con il Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta, ha coinvolto studenti delle classi IV Dams, VC Linguistico, IIB e IIIAC, che hanno accompagnato i coetanei stranieri con un approccio partecipato e didattico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Caltanissetta Teatri
Fossacesia riconosce i negozi storici: valorizzazione del patrimonio commerciale e culturale della città
Fossacesia ha adottato un provvedimento per riconoscere i negozi storici presenti nel territorio.
Alla scoperta di Bolzano tra palazzi storici, caffè eleganti, negozi e atmosfere magiche: la nostra guida per un weekend last minute in città (e dintorni) durante le Feste
Scopri Bolzano in un weekend: tra palazzi storici, caffè eleganti e negozi caratteristici.
PuliAmo Messina ripulisce l’abside del Duomo L'obiettivo è creare un nuovo luogo di socialità, incontro e scambio culturale... - facebook.com facebook
Scambio culturale in Germania su comunicazione non violenta e diritti umani 18-26 febbraio 2026 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.